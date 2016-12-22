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Водитель «Пежо» сбила пьяного пешехода на площади Героев-десантников

23.12.2016 09:23 ПЛН, Псков

Водитель «Пежо» сбила пьяного пешехода на площади Героев-десантников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 22 декабря в 20.50 на улице 128 Стрелковой дивизии у дома № 6.

Водитель «Пежо-207», женщина 1963 года рождения, совершила наезд на пешехода 1996 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлен в травмпункт. Предположительный диагноз - растяжение связок левого лучезапястного сустава. От мужчины исходил сильный запах спиртного.

Водитель трезвая. Женщина двигалась с моста по крайне правой полосе и поворачивала направо. Пешехода она не видела. Мужчина успел пройти по переходу около 2 метров.

В ГИБДД Пскова водителям советуют быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, а пешеходам – использовать фликеры. Только с начала декабря в Пскове зарегистрировано 18 наездов на людей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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