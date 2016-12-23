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Псковские полицейские сделали светоотражающих снеговиков со школьниками

26.12.2016 10:41 ПЛН, Псков

Сотрудники ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову в преддверии новогодних каникул в рамках урока «Технология» с учащимися 3-го «В» класса лицея «Развитие» провели занятие, на котором ребята самостоятельно изготавливали светоотражающие элементы (фигурки «Снеговиков»).

Сотрудники ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову в преддверии новогодних каникул в рамках урока «Технология» с учащимися 3-го «В» класса лицея «Развитие» провели занятие, на котором ребята самостоятельно изготавливали светоотражающие элементы (фигурки «Снеговиков»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Каждый «Снеговичок» был индивидуален: синий, белый, с бантиком, в варежках. После завершения работы ребята захотели сразу прикрепить свои поделки к рюкзакам, чтобы быть заметными в темное время суток, так как посещают школу во 2-ую смену. Уже через несколько минут на рюкзаках ребят появились новые светоотражатели, а самое главное сделанные своими руками. Материал для работы был предоставлен ООО «Транссигнал».

Инспектора ГИБДД еще раз напомнили учащимся о соблюдении правил дорожного движения на дорогах города.

«Ношение фликера должно стать нормой жизни, прививаться с детского сада, в конечном итоге, должно сберечь жизнь многим», - отметили в ГИБДД. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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