Госавтоинспекция Псковской области напоминает о действиях граждан, лишенных права управления транспортными средствами

Госавтоинспекция Псковской области напоминает о действиях граждан, лишенных права управления транспортными средствами, по сдаче водительских удостоверений, а также последствиях, наступающих в случае уклонения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что лишение специального права, в том числе права управления транспортными средствами, устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом.

К одному из самых грубых видов нарушений в области дорожного движения относится управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Исполнение постановления о лишении права управления транспортными средствами осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока лишения водительского удостоверения.

Течение (начало) срока лишения права управления транспортными средствами начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в случаях выполнения лицом, привлеченным к административной ответственности, положений части 1.1 статьи 32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ними лицо, лишенное права управления транспортными средствами, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания должно сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции, исполняющее данное постановление.

В случае уклонения лица, лишенного права управления, от сдачи водительского удостоверения - срок лишения прерывается. Поэтому, не сдав водительское удостоверение в случае назначения административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, гражданин, привлеченный к ответственности, сам себе продлевает срок наказания.

Источник: Псковская Лента Новостей