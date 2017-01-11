www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Трезвый город Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Трезвый город «Вопрос ГИБДД» Предложения ГИБДД Новости о строительстве объездной дороги Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Автозапчасти Предложения ГИБДД Трезвый город Автозапчасти Автозапчасти
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Водителей и пешеходов, нарушающих ПДД, ловит сегодня ГИБДД на дорогах Пскова

12.01.2017 11:09 ПЛН, Псков

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 12 января на территории города Пскова проводят массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мероприятия проходят с целью пресечения нарушений правил перевозки детей, нарушений Правил дорожного движения пешеходами.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31