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Водителей и пешеходов, нарушающих ПДД, ловит сегодня ГИБДД на дорогах Пскова

12.01.2017 11:09 ПЛН, Псков

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 12 января на территории города Пскова проводят массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мероприятия проходят с целью пресечения нарушений правил перевозки детей, нарушений Правил дорожного движения пешеходами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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