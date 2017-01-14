В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными

В Пскове, Великих Луках и Опочке дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 13 января на Рижском проспекте 37-летний гражданин управлял автомашиной «Лада Калина», находясь в состоянии алкогольного опьянения. А 14 января в Пскове по Гаражном проезду на автомобиле «Ниссан» ехал нетрезвый водитель 1985 года рождения.

В Опочке ночью 13 января на улице Дзержинского стражи порядка остановили автомашину «Лада», за рулем которой оказался нетрезвый местный житель 1978 года рождения.

В Великих Луках утром 14 января по проспекту Гагарина на «Форде» следовал 28-летний работник одного из городских предприятий. Он тоже находился в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей