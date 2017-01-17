ГИБДД напоминает порядок оплаты штрафов

Госавтоинспекция Псковской области напоминает порядок оплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Алгоритм действий:

1. Вставьте карту, введите пин-код;

2. Выберите кнопку – «Платежи и переводы»;

3. Выберите кнопку – «Платежи, шаблоны и автоплатежи»;

4. Выберите услугу – «ГИБДД, налоги, пошлины, бюджетные платежи»;

5. Выберите поставщика – «ГИБДД»;

6. Выберите поставщика – «Оплата штрафов (ГИБДД, МВД, МОДИ, АМПП);

7. Выберите услугу – «Оплата по квитанции»;

8. Введите номер документа – «УИН» (в постановлениях ГИБДД он же номер постановления);

9. Обязательно проверьте данные платежа – нажмите «Продолжить»;

10. Обязательно проверьте данные платежа – нажмите «Продолжить»;

11. По завершению операции возьмите чек.

12. Выберите – «Вернуть карту».

Сведения об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru), портале Государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на сайте ФССП России (www.r60.fssprus/iss/ip).

Источник: Псковская Лента Новостей