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ГИБДД напоминает порядок оплаты штрафов
Госавтоинспекция Псковской области напоминает порядок оплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Алгоритм действий:
1. Вставьте карту, введите пин-код;
2. Выберите кнопку – «Платежи и переводы»;
3. Выберите кнопку – «Платежи, шаблоны и автоплатежи»;
4. Выберите услугу – «ГИБДД, налоги, пошлины, бюджетные платежи»;
5. Выберите поставщика – «ГИБДД»;
6. Выберите поставщика – «Оплата штрафов (ГИБДД, МВД, МОДИ, АМПП);
7. Выберите услугу – «Оплата по квитанции»;
8. Введите номер документа – «УИН» (в постановлениях ГИБДД он же номер постановления);
9. Обязательно проверьте данные платежа – нажмите «Продолжить»;
10. Обязательно проверьте данные платежа – нажмите «Продолжить»;
11. По завершению операции возьмите чек.
12. Выберите – «Вернуть карту».
Сведения об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru), портале Государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на сайте ФССП России (www.r60.fssprus/iss/ip).
Источник: Псковская Лента Новостей