ГИБДД: На перекрестке Вокзальная - 23 Июля, где сегодня произошел смертельный наезд на пешехода, нужно установить светофор

ГИБДД Псковской области собирается выдать предписание на установку пешеходного светофора на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля в Пскове, где сегодня произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

По его словам, ГИБДД даст собственнику дороги предписание оборудовать этот опасный перекресток светофором с кнопкой для пешеходов.

Напомним, 19 января около 12.25, по предварительной информации, водитель грузовой автомашины ГАЗ на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Она скончалась на месте происшествия.

Анатолий Ефимов уточнил, что за рулем грузовика находился водитель с 17-летним стажем. Он, по внешним признакам, был трезвым.

Источник: Псковская Лента Новостей