Анатолий Ефимов: Установка пешеходных ограждений в Пскове призвана стабилизировать обстановку на дорогах

Установка пешеходных ограждений и совершенствование пешеходных переходов в Псковской области призваны стабилизировать обстановку на дорогах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 19 января высказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

По его словам, сезонно, в темное время суток, в регионе наблюдается рост числа ДТП с участием пешеходов. Многие граждане игнорируют призывы ГИБДД носить фликеры и пренебрегают элементарными правилами безопасности.

При этом Анатолий Ефимов уверен, что проблема заключается еще и в организации дорожного движения. Чаще всего пешеходов сбивают именно на пешеходных переходах, поэтому ГИБДД обращается к городским властям с призывом усовершенствовать пешеходные переходы и элементарно их подсветить.

В 2017 году, по словам Анатолия Ефимова, в Пскове, в частности, предусмотрен целый комплекс мероприятий по организации дорожного движения - подсветка пешеходных переходов, установка пешеходных ограждений, что, уверен начальник областной ГИБДД, призвано стабилизировать обстановку в данном направлении.

Всего за минувший год сотрудниками ГИБДД в отношении пешеходов возбуждено 8531 дел об административном правонарушении. «Уверен, что эта цифра будет уменьшаться благодаря профилактической работе», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей