Экипажем ДПС ГИБДД на улице Лаврино в Великих Луках задержан нетрезвый водитель «Ниссана»

В Великих Луках и Усвятах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25 января около 14 часов в Великих Луках у дома по улице Лаврино полицейские остановили автомашину «Ниссан». Выяснилось, что иномаркой управлял 33-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Усвятах 24 января по улице 25 лет Октября на автомашине ВАЗ-2110 двигался нетрезвый местный житель, 1974 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей