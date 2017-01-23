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Экипажем ДПС ГИБДД на улице Лаврино в Великих Луках задержан нетрезвый водитель «Ниссана»

26.01.2017 09:53 ПЛН, Псков

В Великих Луках и Усвятах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное  правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25 января около 14 часов в Великих Луках у дома по  улице Лаврино полицейские остановили  автомашину «Ниссан». Выяснилось, что иномаркой управлял  33-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Усвятах 24 января по улице 25 лет Октября на автомашине ВАЗ-2110 двигался  нетрезвый местный житель, 1974 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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