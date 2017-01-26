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Школьники в Печорах сами изготовили световозвращатели

31.01.2017 19:41 ПЛН, Псков

В Печорах госавтоинспекторы провели мастер-класс для учащихся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, местные школьники под руководством наставников из ГИБДД изготовили световозвращатели.
 
 
Для обозначения в темноте автомобилей их оборудуют внешними световыми приборами. Пешеход же в темноте практически невидим, особенно если на нем одежда темных тонов. Водителю сложно издалека заметить на проезжей части пеших участников дорожного движения, если на их одежде или ручной клади нет световозвращающих элементов. Они возвращают попавший на них свет обратно к источнику, становясь ярко-белыми в свете фар автомобиля.
 
Изделия из световозвращающих материалов могут крепиться к одежде, головному убору, ремню, сумке, рюкзаку, детской коляске или велосипеду. Изготовить их можно и самостоятельно, используя ткань со световозвращающим эффектом или бумагу с аналогичным свойством. Именно так поступили ученики 3-го класса МБОУ «Печорская СОШ №3», принявшие участие в мастер-классе по изготовлению световозвращателей.
 
В ходе этого урока ребята узнали о том, для чего нужны световозвращатели, каков принцип их действия, как правильно крепить их к одежде. А затем самостоятельно изготовили для своих рюкзаков замечательные брелоки в форме снежинок.

Источник: Псковская Лента Новостей



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