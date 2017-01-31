ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходовГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств...8
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ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходов
01.02.2017 13:18 ПЛН, Псков
ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств родителей в определенные часы есть в некоторых регионах РФ.
Эта мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение ДТП с участием детей.
Госавтоинспекция просит высказать свое мнение и ответить на следующие вопросы:
- Насколько эффективной будет данная мера, на ваш взгляд?
- Готовы ли вы участвовать в «родительских патрулях»?
- Как часто вы готовы участвовать в данной деятельности?
Оставить свое сообщение можно на форуме под данным сообщением, либо в группе В Контакте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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