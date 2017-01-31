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ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходов

01.02.2017 13:18 ПЛН, Псков

ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств родителей в определенные часы есть в некоторых регионах РФ.

Эта мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение ДТП с участием детей.

Госавтоинспекция просит высказать свое мнение и ответить на следующие вопросы:

  • Насколько эффективной будет данная мера, на ваш взгляд?
  • Готовы ли вы участвовать в «родительских патрулях»?
  • Как часто вы готовы участвовать в данной деятельности?

Оставить свое сообщение можно на форуме под данным сообщением, либо в группе В Контакте. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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