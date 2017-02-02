ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходовГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств...22
Сотрудники администрации Пскова вышли на пешеходные переходы
Сотрудники администрации Пскова приняли участие в акции «Родительский патруль». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, представители городской администрации по собственной инициативе поддержали предложение по введению общественного контроля за безопасностью дорожного движения на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений.
3 февраля в обеденное время с 13.00 до 14.00 сотрудники администрации вышли на пешеходные переходы и следили за тем, чтобы дети безопасно перешли дорогу. Акция проводилась в двух местах: у школы №8 на улице Западной и у школы №1 на улице Калинина.
Как сообщалось ранее, ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Практика дежурств родителей в определенные часы есть в некоторых регионах РФ. Эта мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение ДТП с участием детей.
Источник: Псковская Лента Новостей