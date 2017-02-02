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Сотрудники администрации Пскова вышли на пешеходные переходы

03.02.2017 13:57 ПЛН, Псков

Сотрудники администрации Пскова приняли участие в акции «Родительский патруль». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, представители городской администрации по собственной инициативе поддержали предложение по введению общественного контроля за безопасностью дорожного движения на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений.

3 февраля в обеденное время с 13.00 до 14.00 сотрудники администрации вышли на пешеходные переходы и следили за тем, чтобы дети безопасно перешли дорогу. Акция проводилась в двух местах: у школы №8 на улице Западной и у школы №1 на улице Калинина.

Как сообщалось ранее, ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Практика дежурств родителей в определенные часы есть в некоторых регионах РФ. Эта мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение ДТП с участием детей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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