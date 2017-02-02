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В пятницу водителей в Пскове ждут массовые проверки
03.02.2017 15:25 ПЛН, Псков
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 3 февраля проведут в Пскове массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений правил перевозки детей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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