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В пятницу водителей в Пскове ждут массовые проверки

03.02.2017 15:25 ПЛН, Псков

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 3 февраля проведут в Пскове массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений правил перевозки детей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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