www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Коды регионов на автономерах Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Прекрасное далеко Трезвый город Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Гдовском районе автоинспекция проведет профилактическую операцию «Автобус»

03.02.2017 20:23 ПЛН, Псков

С 3 по 10 февраля на территории Гдова и Гдовского района будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», информирует пресс-служба района. Целью мероприятия станет снижение аварийности на пассажирском транспорте.

Основными задачами операции являются: выявление грубых нарушений Правил дорожного движения среди водителей пассажирского транспорта; организация работы подразделений Госавтоинспекции в местах отправления автобусов; проверка автобусов на предмет соответствия их технического состояния установленным требованиям, внесения изменений в их конструкцию без разрешения ГИБДД, соответствия номерных узлов и агрегатов сведениям, представленным в регистрационных документах; выявление нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, допущенных организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию автобусов, вынесение предписаний об устранении нарушений, контроль их выполнения; пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

В целях повышения эффективности проведения профилактического мероприятия «Автобус», в рамках операции будут сформированы специальные группы из числа сотрудников Госавтоинспекции с привлечением сотрудников подразделений ФМС, УР, УУП.

Добавим, что на территории области с участием автобусов в 2016 году произошло 13 ДТП, в которых погибли 3 человека и 28 получили ранения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28