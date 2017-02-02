В Гдовском районе автоинспекция проведет профилактическую операцию «Автобус»

С 3 по 10 февраля на территории Гдова и Гдовского района будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», информирует пресс-служба района. Целью мероприятия станет снижение аварийности на пассажирском транспорте.

Основными задачами операции являются: выявление грубых нарушений Правил дорожного движения среди водителей пассажирского транспорта; организация работы подразделений Госавтоинспекции в местах отправления автобусов; проверка автобусов на предмет соответствия их технического состояния установленным требованиям, внесения изменений в их конструкцию без разрешения ГИБДД, соответствия номерных узлов и агрегатов сведениям, представленным в регистрационных документах; выявление нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, допущенных организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию автобусов, вынесение предписаний об устранении нарушений, контроль их выполнения; пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

В целях повышения эффективности проведения профилактического мероприятия «Автобус», в рамках операции будут сформированы специальные группы из числа сотрудников Госавтоинспекции с привлечением сотрудников подразделений ФМС, УР, УУП.

Добавим, что на территории области с участием автобусов в 2016 году произошло 13 ДТП, в которых погибли 3 человека и 28 получили ранения.

Источник: Псковская Лента Новостей