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Госавтоинспекция вручила световозвращатели пожилым пешеходам в Пскове

05.02.2017 12:46 ПЛН, Псков

Сотрудники ГИБДД напомнили пожилым людям о пользе световозвращателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, вблизи Пенсионного фонда в Пскове каждому пожилому пешеходу, переходящему проезжую часть, инспекторы ГИБДД напомнили о внимании к движению транспорта и правилах безопасного перехода дороги.

Также вместе с общественниками, автоинспекторы вручили участникам дорожного движения в солидном возрасте светоотражающие браслеты, предоставленные Государственным управлением образования Псковской области и рассказали о необходимости их применения в темное время суток.

Полицейские рассказали, в каком месте лучше крепить светящиеся элементы, чтобы они помогали пожилому пешеходу быть заметней на проезжей части.

Источник: Псковская Лента Новостей



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