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В Острове дорожные полицейские обучили дошкольников правилам безопасности в автомобиле
В Острове дорожные полицейские обучили дошкольников правилам безопасности в автомобиле в увлекательной игровой форме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В качестве наглядного пособия был использован большой плюшевый медведь, который помог детям быстрее понять правила безопасного поведения в транспорте. А чтобы дошкольники лучше их усвоили, гостья из ГИБДД предложила каждому из подопечных активно поучаствовать в мастер-классе.
Под руководством госавтоинспекторов все дошкольники потренировались самостоятельно пристёгиваться в детском автокресле. Наставники внимательно следили за правильностью всех их действий, помогая исправлять допущенные ошибки. Ведь неправильно застёгнутый ремень не обеспечит безопасность маленького пассажира.
Госавтоинспекция надеется, что если родители по какой-то причине не пристегнут юного пассажира в салоне автомобиля, то полученные в рамках подобных обучающих уроков навыки помогут ребенку самому обеспечить свою безопасность.
Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей