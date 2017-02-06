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На 40% снизились показатели аварийности в городе Пскова по итогам января

07.02.2017 15:51 ПЛН, Псков

На 40 процентов снизились показатели аварийности в городе Пскова по итогам января. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

«За январь отмечается снижение состояния аварийности на 40 процентов - ДТП стало почти на половину меньше. На 25 процентов снизилось число ДТП с пострадавшими. Меньше на дорогах пострадало детей. Снизилось число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей», - сказал Владимир Папорт.

По его словам, в январе зафиксированы дни, когда в Пскове регистрировалось только одно ДТП с материальным ущербом. «Хочется верить, что наши водители и пешеходы стали более внимательными и аккуратными, и эта тенденция продолжится», - отметил начальник ГИБДД.

В январе задержано 34 нетрезвых водителя, 8 - повторно. 300 пешеходов привлечены к ответственности за переход через дорогу в неустановленном месте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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