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Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 10 февраля
08.02.2017 15:02 ПЛН, Псков
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, проверки проводятся, для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.
Время проведения: 10 февраля 2017 года с 19.00 до 01.30 на территории города Пскова.
Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами.
Источник: Псковская Лента Новостей
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