Сотрудники ГИБДД массово штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове

Сотрудники ГИБДД штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове. Как сообщил очевидец, утром 10 февраля сотрудники полиции оформляют массовое нарушение правил остановки и стоянки.

Напомним, с осени 2016 года на улице Кузнецкой запрещена остановка и стоянка на левой стороне дороги от пл. Победы. Ограничение введено на участке дороги с односторонним движения для улучшения пропускной способности и для уборки проезжей части.

Источник: Псковская Лента Новостей