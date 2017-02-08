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09:20 Сотрудники ГИБДД массово штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове10
Сотрудники ГИБДД массово штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове
10.02.2017 09:20 ПЛН, Псков
Сотрудники ГИБДД штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове. Как сообщил очевидец, утром 10 февраля сотрудники полиции оформляют массовое нарушение правил остановки и стоянки.
Напомним, с осени 2016 года на улице Кузнецкой запрещена остановка и стоянка на левой стороне дороги от пл. Победы. Ограничение введено на участке дороги с односторонним движения для улучшения пропускной способности и для уборки проезжей части.
Источник: Псковская Лента Новостей
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