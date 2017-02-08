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Сотрудники ГИБДД массово штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове

10.02.2017 09:20 ПЛН, Псков

Сотрудники ГИБДД штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове. Как сообщил очевидец, утром 10 февраля сотрудники полиции оформляют массовое нарушение правил остановки и стоянки.

Напомним, с осени 2016 года на улице Кузнецкой запрещена остановка и стоянка на левой стороне дороги от пл. Победы. Ограничение введено на участке дороги с односторонним движения для улучшения пропускной способности и для уборки проезжей части. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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