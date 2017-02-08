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Массовые проверки водителей пройдут сегодня вечером в Пскове

10.02.2017 10:24 ПЛН, Псков

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, проверки проводятся, для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.

Время проведения: 10 февраля 2017 года с 19.00 до 01.30 на территории города Пскова.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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