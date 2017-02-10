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Более 37 правонарушений обнаружили инспекторы ГИБДД в Пскове в ходе пятничных массовых проверок

11.02.2017 14:41 ПЛН, Псков

В минувшую пятницу Госавтоинспекцией Псковской области были проведены массовые проверки водителей в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятие было направлено на снижение аварийности на дорогах города, выявление грубых нарушений правил дорожного движения.
 
Сотрудники полиции останавливали автомашины, проводили профилактические беседы с водителями о соблюдении скоростного режима. Помощь стражам порядка оказывали ветераны ГАИ и члены народной дружины.
 
В ходе рейда инспекторами было проверено 200 транспортных средств, выявлено более 37 административных правонарушений. 
 
Отметим, что проведение подобных профилактических мероприятий осуществляется регулярно и будет продолжено в дальнейшем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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