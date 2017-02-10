Более 37 правонарушений обнаружили инспекторы ГИБДД в Пскове в ходе пятничных массовых проверок

В минувшую пятницу Госавтоинспекцией Псковской области были проведены массовые проверки водителей в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятие было направлено на снижение аварийности на дорогах города, выявление грубых нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники полиции останавливали автомашины, проводили профилактические беседы с водителями о соблюдении скоростного режима. Помощь стражам порядка оказывали ветераны ГАИ и члены народной дружины.

В ходе рейда инспекторами было проверено 200 транспортных средств, выявлено более 37 административных правонарушений.

Отметим, что проведение подобных профилактических мероприятий осуществляется регулярно и будет продолжено в дальнейшем.

Источник: Псковская Лента Новостей