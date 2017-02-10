www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходов

ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходов

ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств...22

Автокресла значительно снижают риск смертельного исхода при ДТП, напоминают псковичам в ГИБДД

11.02.2017 18:24 ПЛН, Псков

Специальные детские удерживающие устройства значительно снижают риск смертельного исхода и травматизм при ДТП, напоминают псковичам в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
 
В соответствии с требованиями Правил дорожного движения перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. За невыполнение это пункта ПДД РФ предусмотрена административное наказание в виде штрафа 3000 рублей.
 
Одним из видов удерживающих устройств, предназначенных для эффективной защиты детей в случае дорожно-транспортного происшествия, являются детские автомобильные кресла. Автокресло должно быть полностью исправно, его конструкция должна соответствовать стандартам безопасности, иметь все крепежные элементы для установки.
 
Для детей старше 12 лет разрешено использовать стандартный ремень безопасности. Очень важно следить за тем, чтобы ремень был расположен на теле ребенка правильно. Диагональная часть ремня должна проходить по плечу и поперек груди и быть достаточно натянутой. Ни при каких обстоятельствах ремень не должен проходить под рукой ребенка.
 
Специальные детские удерживающие устройства снижают риск смертельного исхода и травматизм в несколько раз. Детское удерживающее устройство в случае аварии удерживает ребенка на месте и таким образом позволяет избежать травм, в том числе и смертельных.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28