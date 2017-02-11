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ГИБДД начинает новый проект по безопасности дорожного движения «Сложности перехода»

14.02.2017 17:14 ПЛН, Псков

На территории РФ Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром «Движение безопасности» дала старт новому проекту по безопасности дорожного движения «Сложности перехода». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, основные мероприятия проекта пройдут в 10 регионах страны в период с 6 февраля по 10 марта.

«К сожалению, г. Псков не вошел в число данных регионов, так как в прошлом году на территории нашей области уже проводилась Всероссийская кампания по безопасности дорожного движения, под названием «Навстречу безопасности»», - отметили в  пресс-службе.

Социальная кампания «Сложности перехода» призвана объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между пешеходами и водителями, поскольку это напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе детей.

В регионе профилактическое мероприятие, направленное на сохранение жизней пеших участников дорожного движения, проводится с 13 февраля по 1 марта. За этот период времени во всех районах и городах проходят общественно - массовые мероприятия, ориентированные на различные социальные и возрастные группы, а также проходят разъяснительные беседы, акции, мастер - классы, направленные на популяризацию ношения световозвращающих элементов, в том числе детьми - пешеходами и пожилыми людьми.

Источник: Псковская Лента Новостей



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