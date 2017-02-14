Сотрудники спецроты ДПС обратят внимание на пешеходов во время массовых проверок

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, проверки будут проводиться 16 февраля с 09.30 на территории города Пскова.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







