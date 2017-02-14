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Сотрудники спецроты ДПС обратят внимание на пешеходов во время массовых проверок
15.02.2017 16:55 ПЛН, Псков
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, проверки будут проводиться 16 февраля с 09.30 на территории города Пскова.
Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).
Источник: Псковская Лента Новостей
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