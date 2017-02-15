Спецрота ДПС навестит Порхов и Дно

Сотрудники спецроты ДПС ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, 17 февраля с 21.00 в г. Порхов, с 23.00 - в п. Дно.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







