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Спецрота ДПС навестит Порхов и Дно

16.02.2017 10:32 ПЛН, Псков

Сотрудники спецроты ДПС ГИБДД  будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, 17 февраля с 21.00 в г. Порхов, с 23.00  - в п. Дно.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).

Источник: Псковская Лента Новостей



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