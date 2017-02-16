В Пскове сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове 17 февраля сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей на пересечении улицы Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, за 0,5 часа выявлено 6 нарушений правил дорожного движения.

В том числе перевозка ребенка без детского удерживающего устройства, управление транспортным средством без страховки. У двух водителей при себе не было документов на право управления.

Фоторепортаж Андрея Буянова.

Источник: Псковская Лента Новостей