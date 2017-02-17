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В России дан старт проекту «Сложности перехода»

18.02.2017 16:18 ПЛН, Псков

На территории страны Госавтоинспекцией МВД России совместно с экспертным центром «Движение безопасности» дан старт новому проекту по безопасности дорожного движения «Сложности перехода».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД  УМВД России по Псковской областиосновные мероприятия пройдут в десяти российских регионах с 6 февраля по 10 марта. Псковщина не вошла в их число, так как в прошлом году на территории области уже проводилась Всероссийская кампания по безопасности дорожного движения под названием «Навстречу безопасности».

Социальная кампания «Сложности перехода» призвана объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между пешеходами и водителями, поскольку это напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе детей.

В регионе профилактическое мероприятие, направленное на сохранение жизни и здоровья  пеших участников дорожного движения, проводится с 13 февраля по 1 марта. Во всех городах и районах для  различных социальных и возрастных групп населения состоятся разъяснительные беседы, акции, мастер - классы, ориентированные, в частности, на популяризацию ношения световозвращающих элементов, в том числе детьми - пешеходами и пожилыми людьми.

Кроме того, в соответствии с приказом ФКУ «Севзапуправтодора» от 27.12.2016 № 605 с  6 февраля  до 15 ноября 2017 года на объекте ремонта путепровода через железную дорогу на км 521+608 автомобильной дороги Р-23 «Санкт - Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия» вводятся временные ограничения дорожного движения транспортных средств в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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