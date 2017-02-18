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Новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!» стартовал в Псковской области

19.02.2017 12:07 ПЛН, Псков

В Псковской области стартовал новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники региона.

Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за 2016 год в области зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, на момент совершения которых водители транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому профилактике и пресечению этого вида нарушения закона Госавтоинспекция Псковской области при поддержке представителей широкой общественности уделяет особое внимание.

В рамках нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного садятся за руль автомобилей.

Дорожная полиция призывает и водителей не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку это ведет к трагическим последствиям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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