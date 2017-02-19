www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Patron - товарная марка, которой можно доверять Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Коды регионов на автономерах При попытке скрыться врезался в забор Ограничения движения на масленицу Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В полдень в Пскове начнутся массовые проверки водителей

20.02.2017 10:20 ПЛН, Псков

Сегодня, 20 февраля, сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спецроте, проверочные мероприятия на территории Пскова начнутся в 12.00.

Целью проверок станет выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28