В полдень в Пскове начнутся массовые проверки водителей

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спецроте, проверочные мероприятия на территории Пскова начнутся в 12.00.

Сегодня, 20 февраля, сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.