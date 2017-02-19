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В полдень в Пскове начнутся массовые проверки водителей
20.02.2017 10:20 ПЛН, Псков
Сегодня, 20 февраля, сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спецроте, проверочные мероприятия на территории Пскова начнутся в 12.00.
Целью проверок станет выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).
Источник: Псковская Лента Новостей
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