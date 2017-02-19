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Спецрота ДПС проведет массовые проверки в Пскове 21 февраля

20.02.2017 21:22 ПЛН, Псков

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, проверки будут проходить 21 февраля с 12.00 на территории города Пскова.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).

Как проходила массовая проверка 20 февраля, смотрите в фоторепортаже Андрея Буянова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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