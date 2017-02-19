ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходовГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств...24
19.02.2017 12:07 Новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!» стартовал в Псковской области22
Спецрота ДПС проведет массовые проверки в Пскове 21 февраля
20.02.2017 21:22 ПЛН, Псков
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, проверки будут проходить 21 февраля с 12.00 на территории города Пскова.
Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).
Как проходила массовая проверка 20 февраля, смотрите в фоторепортаже Андрея Буянова.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати