Спецрота ДПС проведет массовые проверки в Пскове 21 февраля

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, проверки будут проходить 21 февраля с 12.00 на территории города Пскова.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







