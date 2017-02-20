www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Ограничения движения на масленицу Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Patron - товарная марка, которой можно доверять При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Ограничения движения на масленицу «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Patron - товарная марка, которой можно доверять Ограничения движения на масленицу
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Спецрота ДПС проведет массовые проверки в Пскове 22 февраля

21.02.2017 16:52 ПЛН, Псков

Сотрудники спецроты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД, проверки пройдут 22 февраля с 12.00 на территории города Пскова.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28