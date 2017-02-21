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Спецрота ДПС проведет массовые проверки в Пскове 23 февраля

22.02.2017 10:16 ПЛН, Псков

Сотрудники спецроты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД, проверки пройдут 23 февраля с 12.00 до 16.30 и с 19.30 до 02.45 на территории города Пскова.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).

Источник: Псковская Лента Новостей



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