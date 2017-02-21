Пассажирка «Фольксвагена» получила травмы после поездки с пьяным водителем в Палкинском районе

Пьяный водитель на «Фольксваген Пассате» оказался в кювете в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 21 февраля в 15.20 на 6-м километре дороги Вороны - Рыжково.

«Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1978 года рождения съехал в кювет. Водитель был в нетрезвом состоянии, не имел водительского удостоверения.

Пассажирка автомашины 1977 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Водителю грозит уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года.

Источник: Псковская Лента Новостей