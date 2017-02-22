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Открытки с изображение сердца вручали полицейские водителям в Пскове в День защитника Отечества
23 февраля сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги со своими юными помощниками, чтобы поздравить мужчин-водителей с праздником.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе акции полицейские останавливали водителей-мужчин, но вместо стандартной процедуры автолюбителей ждал небольшой сюрприз. Стражи порядка вручали им поздравительные открытки с пожеланиями, а также Правила дорожного движения.
Помогали инспекторам воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений. Подарки для автомобилистов были подготовлены заранее, красочные открытки с изображение сердца и детской ладошки символизировали бережное отношение к детям на дороге.
Сотрудники полиции призывали автовладельцев соблюдать требования ПДД, не превышать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения, быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.
Источник: Псковская Лента Новостей