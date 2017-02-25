В Пскове провели акцию «Шагающий автобус»

Сотрудники ГИБДД провели в Пскове акцию «Шагающий автобус». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в профилактическом мероприятии приняла участие руководитель общественной организации «Молодая гвардия», депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова.

Перед началом увлекательного мероприятия инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова совместно с гостьей мероприятия поговорили с маленькими пешеходами об опасностях, поджидающих их по пути из дома в школу и обратно. Тщательно были разобраны конкретные опасные участки маршрута, такие как нерегулируемые перекрестки, пешеходные переходы, выезды из дворов.

Маршруты мероприятий сотрудники Госавтоинспекции и маленькие пешеходы выбирали особенно тщательно. Путь «Шагающего автобуса» прошел через участки дорог, которыми наиболее часто пользуются дети, идущие в школу и обратно.

Источник: Псковская Лента Новостей