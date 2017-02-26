Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 27 февраля в Пскове будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







