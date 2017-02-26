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Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки
27.02.2017 09:58 ПЛН, Псков
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 27 февраля в Пскове будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, проверки начнутся в 12.00.
Мероприятие пройдет с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).
Источник: Псковская Лента Новостей
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