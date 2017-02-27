ГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» вблизи пешеходных переходовГИБДД Пскова предлагает псковичам обсудить предложение об организации «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, практика дежурств...27
25.02.2017 14:34 Открытки с изображение сердца вручали полицейские водителям в Пскове в День защитника Отечества1
За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано
28.02.2017 10:53 ПЛН, Псков
За прошедшие сутки на территории Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати