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За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано

28.02.2017 10:53 ПЛН, Псков

За прошедшие сутки на территории Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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