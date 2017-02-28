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В Дно задержан водитель, повторно севший за руль пьяным

01.03.2017 09:59 ПЛН, Псков

В Дно дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, вечером 27 февраля в Дно по улице Урицкого на скутере передвигался 32-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен стражами порядка. По данному факту проводится проверка.
 
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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