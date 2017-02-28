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28.02.2017 10:53 За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано
В Дно задержан водитель, повторно севший за руль пьяным
01.03.2017 09:59 ПЛН, Псков
В Дно дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, вечером 27 февраля в Дно по улице Урицкого на скутере передвигался 32-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен стражами порядка. По данному факту проводится проверка.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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