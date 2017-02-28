В Дно задержан водитель, повторно севший за руль пьяным

В Дно дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, вечером 27 февраля в Дно по улице Урицкого на скутере передвигался 32-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен стражами порядка. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей