Сдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественности

Сдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественности. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 марта представители региональных СМИ и общественной организации «Убитые дороги» понаблюдали за проведением процедуры сдачи экзаменов в Пскове.

Как пояснил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов, обучением будущих водителей на территории Псковской области занимается больше 100 автошкол, и Госавтоинспекция обеспокоена низким качеством подготовки. Каждый четвёртый не может сдать экзамен.

«Чтобы процедура была более понятной и прозрачной, мы предложили вариант присутствия на сдаче экзамена представителя общественности», - пояснил Сергей Семенов. На экзамене обеспечена возможность видеозаписи и звукозаписи. При сдаче теории ведется видеозапись стационарной видеокамерой, при практической - с использованием видеорегистратора.

Представители учебных организаций также могут присутствовать при сдаче теоретического и практического экзаменов. Сергей Семенов заверил, что представители автошкол активно пользуются этим правом, у них есть возможность узнать, какие ошибки допускают ученики.

По мнению представителей ГИБДД, снижение уровня подготовки связано с изменившимися в 2016 году правилами сдачи экзамена. Изменилась методика приема, сдать экзамен стало немного сложнее. Основные недостатки обучения выявляются в процессе сдачи вождения в городских условиях.

В ГИБДД надеются, что участие общественности в процедуре приема экзаменов будет способствовать уменьшению количества спорных ситуаций. Сергей Семенов пояснил, что все жалобы на прием экзаменов внимательно рассматриваются, в том числе используются записи видеорегистраторов.

Так, два дня назад было пересмотрено решение в пользу одного из экзаменующихся. По мнению экзаменатора, девушка остановила автомашину в 15-метровой зоне действия запрещающего знака. После ее обращения в результате выезда на место и замеров было установлено, что автомашина стояла в 16 метрах от запрещающего знака. Поэтому было принято положительное решение о сдаче экзамена.

По словам Сергея Семенова, очередь на пересдачу в настоящее время составляет около месяца по Псковской области. Данная проблема характерна для Пскова и Великих Лук. Также прием экзаменов на права ведется в Дедовичах и Опочке.

Источник: Псковская Лента Новостей