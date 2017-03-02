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В Псковской области утверждена инструкция о порядке применения комплексов фото- и видеофиксации «Бинар»

03.03.2017 11:56 ПЛН, Псков

В соответствии с указанием МВД России в 2016 году на территории Псковской области было прекращено использование в повседневной деятельности сотрудников ГИБДД мобильных средств фото- видеофиксации скорости транспортных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, однако, было предусмотрено в дальнейшем использование модернизированных приборов «Бинар» в служебной деятельности сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области в строгом соответствии с приказом УМВД области.
 
В связи со складывающейся сложной оперативной обстановкой в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Псковской области в 2017 году, а также в связи с многочисленными нарушениями скоростного режима водителями транспортных средств, приказом УМВД России по Псковской области от 18.02.2017 года №108 утверждена инструкция о порядке применения мобильных комплексов фото- видеофиксации «Бинар» нарушений Правил дорожного движения сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области.
 
На основании поступающей информации о складывающейся оперативной обстановке на дорогах области, сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования оказывают практическую помощь территориальным отделам ГИБДД с использованием измерителей скорости движения транспортных средств радиолокационных с видеофиксацией «Бинар».

Источник: Псковская Лента Новостей



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