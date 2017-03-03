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На автобусных остановках и в подъездах в Псковской области разместят объявления с призывом сообщить, где едет зло

05.03.2017 12:22 ПЛН, Псков

В Псковской области стартовал новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!».  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении  ГИБДД  УМВД России по Псковской области, свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники  региона.

Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за 2016 год в области зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, на момент совершения которых водители транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому профилактике и пресечению  этого вида нарушения закона Госавтоинспекция Псковской области при поддержке представителей широкой  общественности  уделяет особое внимание.

В рамках  нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным  псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного  садятся за руль автомобилей.

Дорожная полиция  призывает и водителей не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку  это ведет  к трагическим последствиям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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