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В Пскове автоледи получили цветы в подарок от сотрудников Госавтоинспекции

07.03.2017 09:19 ПЛН, Псков

Госавтоинспекция Псковской области присоединилась к праздничной Всероссийской акции «8 марта - в каждый дом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщины за рулем давно стали полноправными участницами дорожного движения, ведь сегодня они управляют автомобилем наравне с мужчинами. И с каждым годом женщин - водителей становится всё больше. Госавтоинспекторы, а также инструкторы автошкол отмечают, что автоледи обычно аккуратно ведут себя на дорогах.

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественной организации «Убитые дороги» и журналистами местных СМИ еще раз напомнили автолюбительницам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и подарили им весенние цветы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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