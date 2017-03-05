Сдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественностиСдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественности. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 марта представители региональных СМИ и общественной...20
В Пскове автоледи получили цветы в подарок от сотрудников Госавтоинспекции
Госавтоинспекция Псковской области присоединилась к праздничной Всероссийской акции «8 марта - в каждый дом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщины за рулем давно стали полноправными участницами дорожного движения, ведь сегодня они управляют автомобилем наравне с мужчинами. И с каждым годом женщин - водителей становится всё больше. Госавтоинспекторы, а также инструкторы автошкол отмечают, что автоледи обычно аккуратно ведут себя на дорогах.
В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественной организации «Убитые дороги» и журналистами местных СМИ еще раз напомнили автолюбительницам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и подарили им весенние цветы.
Источник: Псковская Лента Новостей