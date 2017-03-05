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Пьяного водителя остановили на Октябрьском проспекте в Великих Луках

07.03.2017 11:04 ПЛН, Псков

На территории Псковской области экипажами ДПС ГИБДД продолжается работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий  в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, в Великих Луках вечером 5 марта стражами порядка на Октябрьском проспекте был остановлен автомобиль «Рено». За рулем его оказался горожанин, 1973 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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