Пьяного водителя остановили на Октябрьском проспекте в Великих Луках

На территории Псковской области экипажами ДПС ГИБДД продолжается работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, в Великих Луках вечером 5 марта стражами порядка на Октябрьском проспекте был остановлен автомобиль «Рено». За рулем его оказался горожанин, 1973 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей