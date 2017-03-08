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Полиция ищет свидетелей наезда на несовершеннолетнего на дамбе в Пскове
09.03.2017 18:23 ПЛН, Псков
Полиция ищет свидетелей наезда на несовершеннолетнего на дамбе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, требуется помощь очевидцев происшествия или записи видеорегистраторов. Очевидцев просят обращаться по телефону 29-25-83.
Напомним, 9 марта около 15.20 поступила информация о наезде автомобиля на несовершеннолетнего на перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной.
Наезд совершил мужчина, водитель ВАЗ-2110. По предварительной информации, подросток перебегал дорогу вне перехода.
Источник: Псковская Лента Новостей
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