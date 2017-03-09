Сдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественностиСдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественности. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 марта представители региональных СМИ и общественной...20
Начальник региональной Госавтоинспекции Анатолий Ефимов встретился со студентами ПсковГУ
Начальник региональной Госавтоинспекции Анатолий Ефимов встретился со студентами Псковского государственного университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД по Псковской области, встреча со студентами университета прошла в форме беседы, на которой участники мероприятия обсудили ряд важных моментов, которые касаются безопасности дорожного движения.
Необходимую информацию получили молодые люди в возрасте 18-20 лет, которые, как правило, являются начинающими водителями и сталкиваются с различными проблемами на дорогах.
Начальник Управления ГИБДД Анатолий Ефимов напомнил молодым людям права и обязанности пешеходов, особое внимание акцентировал на обязательном ношении световозвращающих элементов.
Во время проведения беседы у студентов возник ряд вопросов касающихся оплаты штрафов ГИБДД, порядка получения водительского удостоверения, а так же немало вопросов было о спорных ситуациях на дороге. Получив квалифицированные ответы, студенты Псковского государственного университета узнали необходимую информацию о предоставлении государственных услуг в электронном виде.
В конце беседы все участники высказали пожелание проводить подобные встречи на постоянной основе.
Источник: Псковская Лента Новостей