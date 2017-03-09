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Начальник региональной Госавтоинспекции Анатолий Ефимов встретился со студентами ПсковГУ

10.03.2017 12:21 ПЛН, Псков

Начальник региональной Госавтоинспекции Анатолий Ефимов встретился со студентами Псковского государственного университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД по Псковской области, встреча со студентами университета прошла в форме беседы, на которой участники мероприятия обсудили ряд важных моментов, которые касаются безопасности дорожного движения.

Необходимую информацию получили молодые люди в возрасте 18-20 лет, которые, как правило, являются начинающими водителями и сталкиваются с различными проблемами на дорогах.

Начальник Управления ГИБДД Анатолий Ефимов напомнил молодым людям права и обязанности пешеходов, особое внимание акцентировал на обязательном ношении световозвращающих элементов.

Во время проведения беседы у студентов возник ряд вопросов касающихся оплаты штрафов ГИБДД, порядка получения водительского удостоверения, а так же немало вопросов было о спорных ситуациях на дороге. Получив квалифицированные ответы, студенты Псковского государственного университета узнали необходимую информацию о предоставлении государственных услуг в электронном виде.

В конце беседы все участники высказали пожелание проводить подобные встречи на постоянной основе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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