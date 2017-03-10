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ГИБДД напоминает о новых штрафах за содержание дорог

13.03.2017 12:08 ПЛН, Псков

Госавтоинспекция информирует, что с 17 марта 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 7 марта 2017г. № 26 – ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

В соответствии с внесенными изменениями ужесточается наказание в отношении должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов, или других дорожных сооружений.

С 17 марта 2017 года ч. 1 ст. 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц  -  от 200 до 300 тысяч рублей.

В случае, если те же действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от 400 тыс. до 500 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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