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ГИБДД напоминает о новых штрафах за содержание дорог
Госавтоинспекция информирует, что с 17 марта 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 7 марта 2017г. № 26 – ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.
В соответствии с внесенными изменениями ужесточается наказание в отношении должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов, или других дорожных сооружений.
С 17 марта 2017 года ч. 1 ст. 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
В случае, если те же действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от 400 тыс. до 500 тысяч рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей