Пьяный угонщик пытался уехать от сотрудников полиции в Пскове. ВИДЕО

Сотрудники полиции задержали пьяного угонщика в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 14 марта в 23.45 у дома № 65 по Рижскому проспекту во время несения службы на патрульной автомашине сотрудниками ОР ДПС ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову старшим лейтенантом полиции Алексеевым Ю.А. и старшим лейтенантом полиции Самусенком К.И. была замечена автомашина ВАЗ-2107, водитель которой двигался в темное время суток без включенных внешних осветительных приборов.

Сотрудниками ДПС при помощи СГУ была предпринята попытка остановки данной автомашины, однако ее водитель данное требование проигнорировал и продолжил движение по Рижскому проспекту в сторону поселка Уграда Псковского района.

В ходе преследования сотрудниками ДПС водителю неоднократно передавались требования об остановке транспортного средства, которые последний игнорировал и пытался скрыться, допускал грубые нарушения Правил дорожного движения. В том числе водитель выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. У дома № 96-б по Рижскому проспекту автомашину ВАЗ-2107 остановили.

Водителем оказался молодой человек 1991 года рождения. По результатам проведенного в присутствии понятых освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. Документов на право управления и транспортное средство водитель при себе не имел.

При осмотре салона автомобиля ВАЗ-2107 сотрудниками ДПС было установлено, что данная автомашина была заведена при помощи скручивания проводов замка зажигания, в связи с чем на место задержания была вызвана оперативно-следственная группа.

В отношении водителя ВАЗ-2107 сотрудниками ДПС были составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами), ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

Около 02.30 15 марта в дежурную часть УМВД России по городу Пскову от собственника транспортного средства ВАЗ-2107 поступило сообщение об угоне транспортного средства. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей