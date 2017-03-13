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У сотрудников аппарата псковского УФСИН России прошло занятие по безопасности дорожного движения

15.03.2017 20:04 ПЛН, Псков

В целях снижения аварийности на служебном и личном автотранспорте в УФСИН России по Псковской области прошло занятие для личного состава учреждения при участии инспектора по пропаганде ГИБДД УМВД России по г. Пскову Юлии Федоровой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, темой встречи стало рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения.

До сотрудников были доведены общие положения соблюдения правил дорожного движения, виды правонарушений, юридической ответственности за их совершение, а также информация о состоянии аварийности на дорогах Псковской области за прошедший год и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

В ходе занятия обсудили ряд тем, среди которых правила парковки в черте города, использование веломототранспорта. Кроме этого, в преддверии весенних школьных каникул инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по г. Пскову Юлия Федорова призвала водителей быть особенно аккуратными и острожными на дорогах.

В завершение мероприятия сотрудники Управления обратились к представителю Госавтоинспекции с интересующими вопросами и разобрали спорные ситуации на дорогах, возникающие в их практике.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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