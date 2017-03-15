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Очередной рейд с эвакуацией припаркованного транспорта прошел в Пскове на улице Кузнецкой

17.03.2017 12:06 ПЛН, Псков

Очередной рейд с эвакуацией припаркованного транспорта прошел в Пскове на улице Кузнецкой. Как сообщили очевидцы, сотрудники ДПС выписали ряд штрафов водителям автомашин, припаркованных на Кузнецкой возле поликлиники.

Напомним, на участке улицы Кузнецкой от площади Победы до улицы Спортивной запрещена парковка транспорта с левой стороны (участок с односторонним движением). Ограничение введено в целях уборки.

Госавтоинспекция ведет целенаправленную и систематическую борьбу с нарушениями правил парковки ан улице Кузнецкой. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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