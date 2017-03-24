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Спецрота ДПС проведет массовые проверки в Пскове 28 марта
27.03.2017 18:03 ПЛН, Псков
Сотрудники спецроты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД, проверки пройдут 28 марта с 09.00 до 12.20 на территории города Пскова.
Цель мероприятий: пресечение нарушений в области грузовых и пассажирских перевозок; выявление граждан, не уплативших наложенные административные штрафы в установленный законом срок.
Источник: Псковская Лента Новостей
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